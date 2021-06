Le storie affascinanti dei numeri più famosi di sempre

Alcuni nomi di prodotti o servizi contengono dei numeri diventati iconici e che, in alcuni casi, sono persino entrati nella storia. Si pensi, ad esempio, alla Fiat 500 o a Chanel numero 5: cosa ha spinto il creativo di turno a scegliere proprio quel numero? Quel prodotto avrebbe avuto lo stesso successo se fosse stato scelto un altro numero? Per rispondere a queste domande, scopriamo la storia affascinante di alcuni di questi nomi (e numeri).

Fiat 500

Quando si pensa alla storia della Fiat non si può non pensare all'iconica 500. La "500 Topolino" del 1931 doveva il suo nome al propulsore bicilindrico di 500 cm³ e alla somiglianza del "muso" con quello del personaggio Disney. Il nome della "Nuova 500", che arrivò nel 1957, era un omaggio alla precedente versione, ma richiamava in parte anche la cilindrata (479 cm³) e il prezzo di vendita (479 mila lire) del nuovo modello.

Levi's 501

Il numero scelto per identificare l'iconico modello di jeans corrisponde al numero assegnato da Levi Strauss nel 1890 ad un lotto di pantaloni da lavoro in tela jeans destinato ad operai, minatori e cowboy.

Route 66

La storia della famosissima strada statunitense che collega Chicago a Los Angeles è legata al numero 66. Fu il Wisconsin per primo nel 1917 ad introdurre il sistema numerico per definire le strade (in sostituzione della precedente denominazione "commerciale") e il Kentucky ne seguì l'esempio. Questo numero fu scelto perché facilmente memorizzabile, ma diventò presto anche "memorabile" perché la strada in questione (che permetteva di attraversare 8 Stati) divenne testimone e simbolo del sogno americano.

Numero di emergenza 112

La scelta di questo numero (che originariamente doveva essere 212121) è legato all'esigenza pratica di essere memorizzabile ed evitare l'uso di 3 cifre uguali, possibile causa di errori.

Boeing 747

Il Jumbo-jet, che negli anni '70 ha inaugurato i voli commerciali, è stato chiamato 747: in parte deve il proprio nome al numero di serie (700), per il resto all'ordine di produzione.

Chanel n.5

Il nome del celebre profumo (il primo lanciato da Coco Chanel) deve il suo nome alla boccetta scelta dalla stilista tra quelle proposte dal chimico Ernest Beaux, ma anche al legame della stessa Chanel con il numero 5.

(Credits photo: Getty)