L'italiano è al terzo posto tra gli accenti più sexy al mondo

Il magazine Time Out ha condotto un sondaggio dove ha raccolto le opinioni di 37 mila persone sparse in 30 paesi in tutto il mondo per capire qual è l'accento più sensuale. Queste persone hanno eletto la cadenza inglese come l'accento più sexy di tutti. L'inglese ha avuto il 25% delle preferenze e ha sedotto sopratutto cittadini svedesi, statunitensi e molti asiatici, mettendo d'accordo i cittadini di Cina, Malesia, Corea del Sud e Giappone.

La cadenza francese ha ricevuto il secondo posto con il 16% dei voti. È stata votata sopratutto da australiani, brasiliani, russi, turchi e tedeschi, e anche gli italiani. Poco più in là, con il 15% delle preferenze, c'è l'accento italiano che ottiene la terza posizione, eletto come il più seducente dai paesi latini: francesi, portoghesi e spagnoli ritengono l'italiano il più sensuale. In quarta posizione c'è l'accento spagnolo, poi l'accento di: Irlanda, Australia e Stati Uniti. E gli inglesi vincitori per chi hanno votato? I cittadini britannici hanno indicato l'accento irlandese come il loro preferito.

Infine le singole città con gli accenti più sexy sono state in ordine: Londra, Parigi, Roma, Edimburgo, Porto e Madrid.

(Credits: Getty Images)