Arriva la Spa al vin brulé!

Una spa originale quella di Coventry in Inghilterra; una stazione termale che per donare benessere, relax e cura del corpo, utilizza le grandi proprietà del vino. Secondo alcuni, la parola spa deriva da"salus per aquam", che in latino significa "salute per mezzo dell'acqua"; in questo caso avrebbe più senso chiamarla "salute per mezzo del vino". Si chiama SpaSeekers ed è il centro benessere di Coventry, a 150 Km da Londra, che propone una giornata termale all'insegna del vin brulé dalle famose proprietà antiossidanti che assicurano un effetto rigenerante per la pelle.

Gli ospiti, al costo di 60 sterline a persona, possono rilassarsi in una vasca idromassaggio al vin brulé con una temperatura di 37° C. Oltre ad avere un profumo inebriante, il vin brulè permette ai pori della pelle di aprirsi, di rilasciare le tossine e di assorbire i tannini presenti.

I tannini sono dei toccasana perché sono dei potenti antibatterici che aiutano a combattere virus e funghi, migliorano la salute cardiaca e aumentano il flusso sanguigno. Uniti alle proprietà antiossidanti dei polifenoli dell’uva e degli agrumi, favoriscono la circolazione e il relax.

Il vin brulé nella vasca è trattato per ridurre l’acidità e per creare un PH sicuro e neutro. Aiuta a combattere l’infiammazione e fornisce un buon livello di antiossidanti, garantendo un effetto disintossicante. Ma non si può bere! Il vino si beve a parte, assicurano i proprietari della spa.

(Foto: Getty Images)