Giornata Mondiale della Gentilezza: le canzoni per ispirarsi

Il 13 novembre è la Giornata Mondiale della Gentilezza. Si tratta di una ricorrenza istituita nel 1998 dal World Kindness Movement, al quale aderiscono 27 paesi e il cui scopo è promuovere il potere positivo della gentilezza, ispirando gesti di generosità e altruismo.

Per accompagnare i nostri gesti gentili (non solo di oggi) ecco una playlist tutta speciale, dedicata proprio alla gentilezza

The Prayer - Celine Dion Featuring Andrea Bocelli

La canzone era stata composta per il film d'animazione "La spada magica - Alla ricerca di Camelot" e originariamente registrata in due versioni soliste, in inglese da Céline Dion e in italiano dal tenore Andrea Bocelli. Il duetto fu inciso più tardi. Il brano vinse il Golden Globe per la miglior canzone originale.

One - Mary J. Blige, U2

Mary J. Blige e U2 insieme per eseguire un celebre brano della band irlandese. "One" fa parte del settimo album del gruppo, "Achtung Baby" e fu la canzone che mise d'accordo tutti i componenti degli U2, che durante la lavorazione del disco avevano avuto numerosi dissidi creativi. Dopo la composizione di "One", gli U2 furono più uniti che mai.

Song For The Lonely - Cher

Cher registrò questa canzone nell'estate del 2001 immaginandola come un brano d'amore, ma dopo l'attentato alle Torri Gemelle di New York lo percepì in modo del tutto diverso e dedicò "Song For The Lonely" ai coraggiosi cittadini di New York, ai vigili del fuoco e alla polizia.

Bridge Over Troubled Water - Simon and Garfunkel

Un indimenticabile classico di Simon e Garfunkel, pubblicata nel 1970 e tratta dall'omonimo album. La canzone piacque tanto che non se ne contano le cover, da Aretha Franklin a Franco Battiato, da Elton John a Giorgia.

Everybody Hurts - R.E.M.

E' una delle canzoni più amate della band per il suo invito a resistere e a trovare conforto negli amici e nella solidarietà. Fu anche utilizzata per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal terremoto di Haiti del 2010.





While My Guitar Gently Weeps - Beatles

La canzone fu composta da George Harrison e pubblicata nell'album "The Beatles" del 1968 (quello detto "White Album"). Harrison fu ispirato dalla lettura del celebre libro cinese I Ching.: «In Oriente ogni cosa è connessa con ogni altra cosa, mentre in Occidente è solo una coincidenza». Il musicista compose la canzone in casa dei suoi genitori nell'Inghilterra settentrionale, iniziando a scrivere dalle prime parole del libro: "Gently Weeps" (piange dolcemente).

Try A Little Tenderness - Otis Redding

La canzone fu registrata per la prima volta nel 1932 e fu poi usata nei titoli di testa del film "Il Dr. Stranamore" di Stanley Kubrick del 1964 e nella colonna sonora del film di Alan Parker "The Commitments" nel 1991. La versione indimenticabile è però quella del 1966 di Otis Redding.

Brother's Keeper - India.Arie

Una delle canzoni più amate da "Songversation" il quinto album di India.Arie, pubblicato nel 2013.

Heal The world - Michael Jackson

Michael Jackson la pubblicò pubblicata nel 1992. Tratta dall'album "Dangerous" del 1991., è legata alla Heal the World Foundation, l'ente benefico creato per migliorare la vita dei bambini in difficoltà. Tutti i ricavi del Dangerous World Tour furono donati a questa associazione.

