Ti piacciono i biscotti? Allora ecco il tuo lavoro da sogno!

Più che un lavoro… una gioia per il palato! Se vi piacciono i biscotti c’è una proposta golosa che non potete assolutamente farvi scappare: Border Biscuits, produttore di biscotti britannico attivo dal 1984, arruola tra le sue fila il miglior Master Biscuiteer in circolazione, che dovrà lavorare in Scozia per contribuire a migliorare la qualità delle delizie con cui soddisfa i palati dei propri clienti.

Il programma di lavoro prevede 40 ore settimanali da svolgersi nella sede di Lanark, per un compenso che arriva fino a 40 mila sterline – corrispondenti a circa 44 mila euro – annue, biscotti in omaggio e sconti spendibili in oltre 1000 punti vendita.

Tra le abilità richieste per ricoprire il ruolo ci sono: un titolo di studio in Scienze alimentari e nutrizione, esperienza nei servizi di ristorazione, pasticceria o panetteria e buone capacità nel settore IT in quanto è previsto l’uso dei programmi Microsoft Outlook ed Excel.

Che aspettate? Il lavoro dei vostri sogni è… a portata di assaggio!

(Foto: congerdesign da Pixabay )