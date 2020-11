Le parole italiane dimenticate... da sagittabondo a sgarzigliona, ecco le più belle

Tra le lingue del mondo, una delle più complesse (e difficili da imparare per uno straniero) c'è senza ombra di dubbio l'italiano. Dante Alighieri ci ha fatto apprezzare un lessico meraviglioso, pieno di sfumature, affascinante e senza tempo. Come capita spesso, però, la lingua che parlavano i nostri avi non è più la stessa: molte sono le parole che non si usano più. Parole bellissime, che contengono dentro poche lettere un universo tutto da raccontare.

Il nostro vocabolario si evolve con il tempo, è normale che alcuni termini non si usino più e altri, al contrario, entrino prepotentemente nel nostro quotidiano. Non è una cosa negativa, è solo il tempo che passa, le esigenze che cambiano e le abitudini che si trasformano.

Per celebrare la nostra lingua, Babbel - piattaforma per l'apprendimento delle lingue - ha fatto un elenco dei termini più belli caduti in disuso... che potremmo sempre tornare a pronunciare!

- Sagittabondo: colui che fa innamorare con un solo sguardo

- Sciamannato: persona trasandata

- Sgarzigliona: donna/ragazza prosperosa

- Gaglioffo: persona goffa, ridicola

- Obnubilare: annebbiare

- Lapalissiano: un fatto evidente

- Meditabondo: persona assorta nei suoi pensieri

- Girandolare: girare senza una meta definita

- Pleonastico: superfluo

- Artefatto: artificioso

- Trasecolare: restare allibito

- Bislacco: persona strana, bizzarra

- Smargiasso: persona che si vanta

- Apostrofare: rivolgersi a qualcuno in modo brusco

- Ramanzina: rimprovero

- Granciporro: grosso errore

- Frusto: logoro

- Ammaliare: affascinare

- Forbito: curato (anche nel linguaggio)

- Luculliano: abbondante e raffinato

- Solipsista: colui che vede solo il proprio mondo

- Buonamano: mancia

- Vattelapesca: modo per dire che nessuno lo sa

(Foto Getty Images)