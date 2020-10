Sono questi i cibi più costosi della storia

Quando si parla di lusso a tavola non si fa riferimento soltanto a posate d'argento e alla mano di uno chef stellato. Spesso sono gli stessi ingredienti a rendere un piatto assolutamente unico e decisamente prezioso. Ma quali sono i cibi più costosi della storia?

Non si può parlare di questo argomento senza citare il tartufo bianco d'alba, protagonista di tante storie che riguardano personaggi come Marilyn Monroe, Winston Churchill ed Alfred Hitchcock. È considerato il tartufo per eccellenza, in quanto il più profumato, il più aromatico e il più raro. Nel 2007 un tartufo di questo tipo del peso di 750 grammi è stato battuto all'asta per 143 mila euro: una cifra record, ancora oggi imbattuta. La prossima asta si terrà l’8 novembre presso il Castello di Grinzane Cavour in collegamento con Hong Kong, Singapore e Mosca.

Tra i cibi più pagati al mondo c'è anche un tonno da 278 chilogrammi, comprato nel gennaio del 2019 alla famosa asta del mercato del pesce di Tokyo per 3,1 milioni di dollari (circa 2,6 milioni di euro). Ad aggiudicarselo è stato l'amministratore delegato della catena "Sushi-zanmaihe" Kiyoshi Kimura. Oltre al prezioso tonno, per essersi aggiudicato l'asta, Kimura ha ottenuto anche una straordinaria visibilità sui media nazionali.

Anche se non si tratta di un vero e proprio cibo, vale la pena citare anche la storia della vendita di una rarissima bottiglia di whisky The Macallan nel 1926 battuto all'asta da Sotheby’s nel 2018 per 843 mila dollari (circa 715 mila euro) e di una bottiglia di Borgogna Romanée-Conti del 1945 venduta per 558 mila euro (un record d'asta per un rosso).

(Credits photo: Getty)