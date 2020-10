Più di 200 euro a ogni sorso di vino: l'inserzione di lavoro che piace a molti

L’azienda vinicola inglese Wine List sta cercando un nuovo collaboratore: il candidato dovrà semplicemente assaggiare i vini di loro produzione e riceverà in cambio una paga di circa 200 sterline, poco più di 220 euro, per ciascuna degustazione.

“Potremmo essere di parte – si legge nell’annuncio di lavoro – ma pensiamo che questo potrebbe essere il miglior lavoro del mondo”. In effetti, per chi ama il vino si tratterebbe di un’attività piuttosto piacevole che non sembrerebbe neanche un'attività lavorativa vera e propria. L’azienda ha già dei sommelier che assaggiano i loro vini; adesso il loro scopo è un altro: “Vogliamo trovare una nuova aggiunta al nostro panel – fanno sapere – qualcuno esterno al commercio del vino che ci aiuti”.

La Wine List, insomma, non cerca un esperto di vini e uva, ma semplicemente una persona che ama il buon vino e che potrebbe rappresentare il consumatore medio. La persona prescelta per degustare i prodotti riceverà tre o quattro volte all’anno una selezione di vini che dovrà provare, per poi fornire il proprio parere all’azienda, entro una settimana dalla ricezione delle bottiglie.

“Tutto questo contribuirà a integrare le nostre note di degustazione, la comprensione dei vini e il nostro processo decisionale – ha spiegato l’azienda - I vini che condividiamo con te faranno parte di un elenco di potenziali vini che stiamo prendendo in considerazione per la produzione”.

Può partecipare chiunque abbia compiuto 18 anni e non sia in possesso di alcuna qualifica in materia di vini: i candidati dovranno inviare le proprie candidature all’indirizzo hello@thewinelist.net entro il prossimo 30 ottobre.

