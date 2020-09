Cercasi libraio a piedi nudi: annuncio di lavoro alle Maldive

Sole, mare, ritmi rilassati: sembrerebbe una vacanza e invece no, si tratta di un lavoro... alle Maldive!

Come ogni anno il resort di Soneva Fushi, sull'isola di Kunfunadhoo, recluta tre fortunati aspiranti librai per gestire l'unica libreria presente sul posto, ospitata proprio da questa struttura di lusso. Ma quest'anno, a causa della pandemia, nessuno ha ancora risposto all'insolito annuncio, nonostante le Maldive siano quasi Covid free.

"Cercasi libraio a piedi nudi": l'invio delle candidature è aperto e la proposta di lavoro è valida da ottobre 2020 fino a Pasqua 2021. Ma fino ad ora sembra non aver riscosso successo: chi suggerirà agli ospiti in vacanza il libro perfetto per le loro avventure su carta?

Anche l'ultimo libraio che ha lavorato nel resort fino ad aprile ha poi deciso di lasciare l'isola, proprio a causa del Covid. "Le Maldive sono state poco colpite dal virus e il resort con cui operiamo ha un proprio centro medico e procedure di analisi rigorose, quindi è un posto molto sicuro. Ci aspettiamo che i turisti tornino in breve tempo e ci teniamo molto a riaprire la nostra libreria", ha dichiarato Philip Blackwell, amministratore delegato di Ultimate Library, società che gestisce la libreria di Soneva Fushi.

Le candidature per il posto di "libraio a piedi nudi" sono sempre arrivate a migliaia: "L'ultima volta abbiamo ricevuto richieste dalle persone più disparate, dagli addetti stampa della Casa Bianca a registi, avvocati, manager e bibliotecari in pensione" rivela Blackwell. Il lavoro, per via del posto da sogno, è sempre stato ambitissimo.

Per quanto riguarda i requisiti, sono richieste capacità comunicative in lingua inglese e mansioni di editor, per tenere aggiornati blog e newsletter sulla vita da libraio in un'isola deserta.

Chi verrà selezionato dovrà seguire un corso di formazione a distanza, ma per molti ne è davvero valsa la pena: “L'esperienza alle Maldive è stata un vortice di avventure in cui ho sviluppato nuove passioni, scoperto nuove abilità e costruito nuove amicizie. Mi sono trasferito per 6.000 miglia attraverso il pianeta, ho lasciato i miei amici e la mia famiglia dietro di me e ho trovato un'intera nuova comunità su una piccola isola nel mezzo dell'Oceano Indiano. Ho messo alla prova i miei limiti e riscoperto me stesso", ha scritto Chrissy Ryan sul blog "Barefoot Bookseller".

