3 sistemi infallibili per non dimenticare i propri sogni

Spesso al mattino ci svegliamo e non siamo in grado di ricordare il sogno o l’incubo fatto durante la notte, anche quando siamo certi di aver sognato qualcosa. È una condizione del tutto normale e adesso alcuni ricercatori hanno provato a spiegarne le ragioni.

Il team di studiosi della Berkeley University, guidati da Kelly Bulkeley, hanno effettuato una ricerca su questo tema e hanno rilevato che sono molti i fattori che ci impediscono di ricordare ciò che abbiamo sognato. Tra questi ci sono, ad esempio, i disturbi del sonno, come le apnee notturne e l’insonnia, ma anche lo stress e l’abuso di droghe o alcol.

Oltre a questi disagi che riguardano comunque un determinato numero di persone, c’è un altro motivo che accomuna più o meno tutti: la sveglia. Quando ci si risveglia all’improvviso perché suona la sveglia il rischio è proprio quello di dimenticare i sogni: svegliarsi così bruscamente ci porta subito a pensare alla giornata che sta per iniziare e a ciò che dobbiamo fare, dimenticando praticamente subito il sogno.

Tuttavia, esistono dei rimedi per cercare di ricordare il viaggio onirico fatto durante la notte. Per prima cosa, è bene tenere sul comodino un bloc notes e una penna, così al mattino, non appena ci si sveglia, è possibile annotare subito ciò che ci ricordiamo del sogno fatto. Quando apriamo gli occhi, inoltre, è bene non alzarsi subito, ma restare ancora qualche minuto in dormiveglia, così da far riemergere le immagini del sogno.

A volte può capitare di svegliarsi più volte durante la notte: anche in questi casi, bisogna annotare i frammenti di sogno, anche se sembrano non collegati l’uno all’altro. Al mattino bisogna poi cercare di ricomporre questi tasselli, cercando di far riemergere anche le emozioni a essi collegate.

Per ricordare i sogni, infine, occorre fare una cosa anche prima di addormentarsi: bisogna cercare di ripensare ai momenti vissuti durante la giornata e alle persone incontrate. Questi pensieri a volte possono aiutare a fare sogni lucidi che sono poi più difficili da dimenticare al mattino.

