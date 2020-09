Il meraviglioso viaggio attraverso le parole della lingua italiana

La lingua italiana è tra le più belle del mondo ed è ricca di tanta, meravigliosa storia. A raccontarci tante curiosità sulle nostre parole arriva adesso un'iniziativa promossa dalla casa editrice Zanichelli in occasione del lancio dello Zingarelli 2021.

Con l'hashtag #ciboperlamente parte infatti un viaggio metaforico e non solo attraverso l'etimologia delle nostre parole, che tanto hanno da rivelarci per sorprenderci. Fino a novembre a Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Cagliari saranno distribuite a domicilio, in una specie di "delivery culturale", un milione di speciali cartoline illustrate. Realizzate dall'illustratore venezuelano Fernando Cobelo (che ha creato immagini per il New Yorker, il Corriere della Sera, Vanity Fair, Google, Disney, Montblanc, Swatch e Barilla), raccontano l'etimologia di 21 parole.

Le scoperte raccontate attraverso le cartoline sono davvero interessanti. Per esempio, la parola «attonito» significa «stupito», ma arriva da «stordito dal tuono». La parola compagno ci arriva dal latino medievale companio, che mangia lo stesso pane, perché condividere il pane è segno di amicizia. Aleatorio, ovvero rischioso, deriva dal latino alea, gioco dei dadi.

Grazie al portale ufficiale dell'iniziativa si possono poi ordinare e ricevere a casa i menu lessicali, ovvero una scelta di cartoline a tema. Per i bambini, o dedicate ai fiori, e così via. Le cartoline sono consegnate gratuitamente a casa. Il brand di moda Department 5 ha poi realizzato capsule collection con 5 T-shirt dedicate alle parole forse, nikefobia, robot, slogan e yoga.



«L'idea alla base dell'iniziativa è nata nel momento del lockdown, quando i vari servizi di delivery si cibo e affini sono diventati improvvisamente molto popolari in tutta Italia» ha raccontato al magazine GQ Gianluca Orazi, direttore marketing di Zanichelli e ideatore del progetto #ciboperlamente. «Così abbiamo pensato a un nostro modo di declinare le consegne a domicilio, e abbiamo pensato di poter portare a casa delle persone un pizzico di cultura gratuita attraverso le nostre cartoline. Quello dell'etimologia, d'altronde, è per noi un tema di assoluto valore. Perché conoscere l'origine dei vocaboli apre finestre su nuovi mondi, sugli usi e i costumi di una società, rimanda a immagini che restano nella mente: perché a quel punto non solo riesci a comprendere il significato di una parola, ma lo immagini, lo visualizzi, e dunque lo ricordi con molta più semplicità».

