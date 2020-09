Il peso delle nuvole... sembrano soffici ma non è così

Quanto pesano le nuvole? Questa domanda è girata nella testa di tutti noi almeno una volta nella vita. Le vediamo così leggeri, soffici, morbide... ma forse non sappiano che hanno un peso bel preciso. E la risposta è inaspettata. A causa dell'acqua presente al loro interno, le nuvole possono arrivare a pesare quanto 100 elefanti o 4 balenottere azzurre. Incredibile vero?

Una ricercatrice del National Center for Atmospheric Research, Peggy LeMone, ha dichiarato che la densità dell'acqua di un cumulo (la nuvola più riconoscibile e comune) è circa di mezzo grammo per metro cubo. In definitiva, per ogni metro cubo di nuvola si contano circa un milione di gocce. Questi conti, insieme, alla dimensione dell'idrometeora (misurabile con la lunghezza della sua ombra sul terreno) danno il peso finale.

Ma ora, un'altra domanda nasce spontanea: perché galleggiano nel cielo se sono così pesanti? La forza di gravità dovrebbe farle precipitare. Questo punto è spiegato dalle dimensioni delle goccioline d'acqua al loro interno. Sono così piccole, infatti, che i venti e le corretti annullano la forza gravitazionale.

Ma c'è dell'altro. Quando queste goccioline diventano sempre più grandi e pesanti, la nuvola "cade"... e piove!

(Foto Getty Images)