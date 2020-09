Ecco perché dovremmo scrivere a mano!

Nell'era dei computer e di internet, in molto hanno perso una abitudine sana e bellissima: quella di scrivere a mano su un foglio di carta bianca. Come quando da piccoli si teneva un diario, imprimere sul foglio pensieri e parole fa bene alla nostra mente. A dimostrarlo è stata una ricerca pubblicata sulla rivista americana Psycological Science.

Scrivere a mano migliora la memoria, sviluppa la concentrazione e aiuta anche la capacità di sintesi. Per arrivare a questi risultati, gli studiosi hanno preso due gruppi di studenti durante una lezione: il primo gruppo prendeva appunti sul computer, il secondo su un foglio con la penna. Chi ha scritto a mano è risultato essere più concentrato. Quando si scrive con la penna, infatti, è necessario selezionare le informazioni più importanti, non si può appuntare tutto: questo rende la mente più concentrata e in grado di memorizzare meglio, nonché più sintetica. Al contrario, il gruppo di studenti con il pc erano più distratti e tendevano a perdere tempo su internet.

Dobbiamo scrivere di più a mano, fa benissimo al nostro cervello. Riconoscendo questi benefici, in Italia è stata istituita la giornata nazionale della scrittura a mano, che si celebra il 23 gennaio. E l'Università di Harvard ha imposto ai suoi studenti di scrivere in maniera tradizionale per alcune esercitazioni.

(Foto Getty Images)