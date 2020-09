Trattamenti benessere: ecco quali fanno davvero bene!

Oggi i trattamenti wellness vanno molto di moda: si tratta di regali che tante persone decidono di concedersi per rilassarsi e dedicarsi, appunto, al proprio benessere. Tuttavia, bisogna fare molta attenzione: alcuni trattamenti, infatti, vengono presentati quasi come “miracolosi” e magari sono anche molto costosi, ma in realtà non sono davvero efficaci e promettono risultati che non sono in grado di offrire.

Ecco perché, per non rischiare truffe o delusioni, occorre conoscere quali sono i trattamenti benessere che fanno davvero bene al nostro corpo, quelli, insomma, ai quali vale davvero la pena di dedicare tempo e soldi.

Partiamo dai bagni caldi: si tratta di un rimedio antico ma ancora oggi è tra i più efficaci. Diverse ricerche hanno dimostrato che fare un bel bagno caldo ha effetti benefici sul corpo, spesso molto simili a quelli ottenuti con l’esercizio fisico, ad esempio benefici per il metabolismo ed effetti antinfiammatori.

I bagni ghiacciati, al contrario, non sono efficaci come sembrano: ultimamente vanno molto di moda perché atleti famosi li fanno sostenendo di ottenere benefici come un’accelerazione del recupero dopo un allenamento intenso, o un miglioramento a livello muscolare. In realtà, studi recenti hanno dimostrato che i miglioramenti nella massa muscolare e nella forza sono minimi e non ci sono reali benefici per le infiammazioni, come invece accade con i bagni caldi. In quanto alla crioterapia, oggi pubblicizzata da tanti atleti e vip, in realtà non è un metodo che si basa su prove scientifiche certe: restando nudi in una stanza con aria ghiacciata, a – 179 gradi per l’esattezza, fa sì che il corpo concentri il flusso sanguigno verso il torace e il cuore per impedire di ghiacciare a morte, riducendo la circolazione negli arti e alleviando così infiammazioni e dolore. La ricerca, però, non è chiara sui reali miglioramenti e benefici che si possono ottenere da questo processo.

La sauna è uno dei trattamenti più diffusi: la maggior parte delle persone pensa che sia ottimo per depurarsi, ma in realtà, anche se si suda, il corpo non espelle le tossine, che vengono invece eliminate da fegato e reni. La sauna, però, fa rilassare, migliora la circolazione e diminuisce l’indolenzimento ai muscoli e alle articolazioni. Anche il bagno turco non elimina le tossine, ma con il suo caldo umido aiuta comunque a ridurre l’indolenzimento muscolare e rilassare i muscoli, molto di più del caldo secco della sauna.

I bagni con i Sali di Epsom, o solfato di magnesio, vengono consigliati per rilassare i muscoli contratti, ma in realtà è una bufala, perché il magnesio non penetra nella muscolatura durante un bagno. In quanto ai massaggi, si tratta di coccole che ci si può concedere ma senza avere troppo aspettative: questo trattamento, infatti, può portare un moderato beneficio se si hanno i muscoli contratti, ma a lungo termine non porta alcun risultato. In sostanza, si prova solo un sollievo momentaneo se si hanno problemi più complessi.

Infine, parliamo delle maschere facciali: nei centri benessere propongono maschere di tutti i tipi, con estratti naturali di frutta, erbe e tanti altri elementi, promettendo di nutrire la pelle, restringere i pori e far sembrare la pelle più giovane. È tutto vero, ma bisogna considerare che se queste maschere contengono gli stessi ingredienti di una normale crema idratante, conviene comprare la crema: è molto più economica, si può utilizzare in casa e si ottengono gli stessi risultati.

