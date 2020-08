Rientro dalle vacanze: i consigli per non perdere il buonumore

Le vacanze sono ormai finite quasi per tutti: anche la bella stagione sta per volgere al termine e tutti tornano alla routine quotidiana, composta dagli impegni lavorativi e familiari. Per quasi tutti il rientro dalle ferie rappresenta una sorta di trauma: si chiama “sindrome da rientro” e ne soffre un italiano su tre. Si tratta, appunto, di quella sensazione di malinconia e di vuoto che si prova quando si ritorna dalle vacanze.

Tornare a casa e riprendere la propria vita usuale può essere uno stress per tante persone, ma la buona notizia è che si può affrontare e superare facilmente, basta solo un po’ di forza di volontà. Se la vostra preoccupazione principale è il dover ritornare alla vita di sempre, allora dovreste provare a fare qualcosa di nuovo: dedicarsi a un nuovo hobby o iniziare a praticare un nuovo sport, ad esempio, possono rivelarsi degli ottimi rimedi per scacciare via la tristezza dovuta al rientro e per tornare a sentirsi bene e in forma.

Un altro consiglio da seguire è quello di tornare a poco a poco agli impegni di sempre: non bisogna ricominciare a fare troppe cose insieme, occorre al contrario prendersi del tempo e riprendere il ritmo a poco a poco, così da non risentirne subito a livello di stress.

Per tornare in forma, inoltre, è fondamentale riprendere a seguire una dieta sana ed equilibrata, dopo gli stravizi delle vacanze: vanno eliminati caffè e snack per riprendere non solo la forma, ma anche per rilassarsi. All’alimentazione va accompagnata la giusta dose di acqua, ossia circa due litri di acqua al giorno per idratarsi correttamente e aiutare il nostro organismo a riprendere i classici ritmi.

Un ottimo rimedio contro la “sindrome del rientro” è poi quello di riprendere a fare attività fisica ogni giorno, bastano anche solo venti minuti, purché l’attività sia continuativa; tornare dalle ferie significa anche doversi riabituare ai rumori della città, magari dopo essere stati in paradisi naturali dove regna il silenzio: ecco perché è importante cercare di trascorrere del tempo in luoghi tranquilli e lontani dal caos, a casa se si può, altrimenti ad esempio in un parco.

Infine, bisogna ritagliarsi del tempo per sé e per giocare: le ferie possono essere finite, ma non è detto che sia necessario dire subito addio alle attività ludiche. Una partita a carte, a beach volley, a ping-pong o a tennis aiuta a sviluppare le endorfine e a sentirsi bene, anche se poi si ritorna a casa o se il giorno dopo si va a lavoro.

