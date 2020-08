"Turisti per la vita", l'annuncio per vivere tra cervi e capre in un'isola della Scozia

L'isola Rum, in Scozia, cerca nuovi residenti. E per farlo pubblica un annuncio da sogno. Qui cervi, capre selvatiche, pony, aquile dalla coda bianca e berte atlantiche vivono in totale armonia con circa 40 persone, e lo scopo è quello di ripopolare questo paradiso terrestre. La cittadina sta costruendo quattro eco-case con due camere da letto, da affittare a pezzi modici a tutte le persone che vorranno trasferirsi per lavoro.

Queste sono le figure ricercate: assistenti all’infanzia, addetto alla produzione alimentare, addetti alla manutenzione per case, assistenti alla pesca e assistenti al turismo turismo. Ma non solo, l'isola è disposta a ospitare chi vuole aprire un'attività commerciale di qualsiasi tipo, in modo da rivitalizzare l'economia del luogo.

L'isola di Rum è la più piccola delle Ebridi interne ed è sempre stata considerata proibita. Prima era proprietà Sir George Bullough, ma nel 1957 è stata acquistata dalla Nature Conservancy: oggi è una riserva faunistica dal patrimonio naturale inestimabile. Vivere qui, vuol dire fare i turisti tutto l'anno, stando a stretto contatto con tutte le specie animali che la popolano.

