Pagati per leggere: c'è un'offerta di lavoro che rende il sogno realtà

Essere pagati per leggere dei libri. Non è un sogno, ma si tratta di un vero e proprio lavoro.

Ad essere alla ricerca di italiani madrelingua disposti a leggere dei testi è una delle società più quotate nel settore dei servizi linguistici, si tratta della TransPerfect. L'azienda americana, che opera anche in Italia per alcuni prestigiosi clienti, proprio in questi giorni è in cerca di candidati disposti a prendere parte ad un progetto di raccolta dati basato sull'impiego dell’intelligenza artificiale.

Il lavoro, rigorosamente da svolgere a casa, consiste nel leggere accuratamente e a voce alta alcuni testi in italiano utilizzando un'applicazione da installare sul proprio smartphone.

I requisiti per candidarsi sono molto semplici: basta essere italiani madrelingua, maggiorenni ed essere precisi e attenti ai dettagli. Non è richiesto alcun titolo di studio, bisogna soltanto disporre di uno smartphone di ultima generazione e saperlo utilizzare bene. I candidati bilingue, poi, hanno maggiori possibilità di essere selezionati, perché la società cerca anche lettori per altre lingue (in particolare, inglese, tedesco, olandese, arabo, francese, cinese, spagnolo messicano, coreano e portoghese).

Per questa attività l'azienda offre un contratto a tempo determinato che riguarda una singola sessione di registrazione. Ma, una volta entrati nel database dell'azienda, il candidato potrebbe essere contattato per altre attività simili.

Insomma, per gli amanti della lettura è sicuramente un'occasione imperdibile.

(Credits photo: Getty)