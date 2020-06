Coccinelle: una gioiosa invasione a pois rallegra i giardini

Finalmente, un'invasione piacevole! Perché a Barletta in questi giorni i giardini sono popolati da moltissime coccinelle. Piante e giardini pullulano di questi bellissimi insetti, che regalano allegria e colore con la loro splendida livrea rosso vermiglio a pois neri.

E non sono solo i giardini di Barletta ad adornarsi di coccinelle. Anche le piante di balconi e terrazzi ospitano in quantità queste inaspettate ospiti. Gli abitanti della città hanno accolto con entusiasmo l'arrivo delle coccinelle, che nel mondo sono solo 6000 e sono anche considerate dalla tradizione popolare bestiole portafortuna.

Va detto però che solo una specie di coccinelle è portafortuna: si tratta di quella con sette pois sulla livrea. Il motivo affonda nel passato, addirittura nell'astrologia babilonese, secondo cui i pianeti erano sette e dunque sette era il numero della perfezione del cosmo. Oltre a portar fortuna, le coccinelle (anche quelle con meno pois) sono utili per l'uomo: combattono infatti le invasioni di afidi e parassiti delle piante.

Ma come mai Barletta sta ammirando un evento tanto insolito (la quantità di coccinelle in città è infatti davvero senza precedenti)? Secondo gli esperti si tratta di un fenomeno dovuto alle temperature in notevole aumento dopo alcuni giorni di pioggia e vento.

(Foto di kie-ker da Pixabay)