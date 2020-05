Ecco i nomi... che ti faranno diventare diventare milionario!

Il nostro nome può influenzare la nostra vita? Forse nella nostra cerchia sociale, tra gli amici. Ma è possibile che un nome possa anche cambiare il conto in banca? Secondo alcuni studi sì, è possibile.

Linda Rosenkrantz, appassionata di nomi e ricercatrice sul tema, sostiene infatti che alcuni nomi fanno sì che la nostra vita abbia, in un certo senso, più fortuna, permettendo di diventare milionari.

La Rosenkrantz, che suggerisce a tanti genitori in attesa di prole il miglior nome da dare ai propri figli, ha pubblicato una singolare classifica nella quale indica i nomi ideali se si vuole avere un figlio ricco, anzi ricchissimo. Nelle posizioni di testa spiccano nomi come Will, William, Bill, Mark, Jeff ed Elon che guarda caso possono essere facilmente abbinati ai ricconi dei nostri giorni: il Principe William, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos (il patron di Amazon), Elon Musk (CEO di Tesla e SpaceX). Nella classifica però ci sono anche altri nomi: Amancio, Warren, Carlos, Larry, Lawrence, Michael e Charles.

E per le donne? Ovviamente la Rosenkrantz ha una lista anche per loro: ci sono maggiori probabilità di diventare milionari se ci si chiama Alice, Jacqueline, Liliane, Lauren. Anche in questo caso le assonanze balzano all’occhio: Alice Walton è la regina di Walmark, Jacqueline Mars l’erede della dinastia Mars e tra la donne più ricche al mondo. Tra gli altri nomi in testa segnaliamo Christy, Georgina, Salma, Gina e Yelena.

Le idee della Rosenkrantz trovano in ogni caso un minimo di fondamento in altre ricerche: uno studio della New York University infatti ha affermato che coloro che hanno nomi facili da pronunciare riescono, in genere, a raggiungere posizioni di spicco all’interno del proprio settore. Anche LinkedIn ha effettuato una ricerca che conferma questa tesi, aggiungendo che persone che si chiamano Bob, Jack e Bruce occupano posti di spicco in diverse società.