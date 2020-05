La calvizie? Sconfitta per sempre con questo ingrediente a sorpresa!

Siete afflitti da calvizie? Guardandovi allo specchio, invece che una chioma selvaggia, vedete una superficie desolata che non ospita neppure qualche sparuto capello? Non disperate! Secondo i giapponesi una soluzione infallibile esiste, e ci sarebbe da fidarsi, perché i giapponesi sanno sempre come sorprenderci con trovate geniali.

La loro soluzione al problema calvizie sta in un ingrediente naturale, che sulle teste calve avrebbe effetti miracolosi. E non si tratta di un elemento raro o costosissimo, anzi. Lo si trova facilmente sulle tavole dei ristoranti nipponici di tutto il mondo e anche nei nostri supermercati: è il wasabi, quella pasta dal colore verde acceso e dal sapore assai piccante che accompagna molti piatti tipici del Giappone. Basterebbe strofinare vigorosamente il wasabi sul cranio desertificato per favorire la crescita di una chioma, se non fluente, almeno dignitosa. Pare che il wasabi, oltre a far bruciare la lingua, stimoli infatti i follicoli piliferi. A sostenerlo è una ditta nipponica, la Kirin, che guarda guarda, è anche una notissima produttrice di wasabi... Non resta dunque che aspettare i risultati di una ricerca scientifica che voglia testare la veridicità di questa teoria...

