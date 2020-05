Settimana lavorativa di 4 giorni? Ecco la proposta e i suoi benefici

Una settimana lavorativa di quattro giorni e altre opzioni di lavoro flessibile potrebbero rappresentare un valido incentivo per risollevare il turismo dopo la grave contrazione provocata dalla pandemia di Covid-19, ma sarebbe anche un ottimo modo per migliorare la vita dei dipendenti e l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

A sostenerlo con convinzione è la premier neozelandese Jacinda Arden che, in un video pubblicato sui social, ha dichiarato di aver ricevuto numerosi suggerimenti che vanno proprio in questa direzione. Una misura valida soprattutto in questo momento di ripresa, in cui è fondamentale incentivare il turismo interno mentre le frontiere sono ancora chiuse ai turisti stranieri.

Come ha riportato il Guardian, la Arden ha poi spiegato: «Questa è una decisione da concordare tra datori di lavoro e dipendenti. Ma come ho detto, abbiamo imparato tanto dalla risposta al Covid e dalla flessibilità delle persone che lavorano da casa, come anche della produttività che ne può derivare».

Per il Primo Ministro questa misura sarebbe certamente d'aiuto per rilanciare il turismo in tutto il Paese, pertanto ha invitato i datori di lavoro a pensarci seriamente. Potrebbe essere una valida soluzione anche per far ripartire il turismo in Italia?

(Credits photo: Getty)