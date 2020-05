Fiori di sambuco: proprietà, benefici e ricette

I fiori di sambuco sono ricchi di proprietà, versatili e ottimi alleati in cucina, esaltano il sapore di piatti e bevande.

Il nome completo della pianta è Sambucus Nigra, della famiglia delle Adoxaceae, originaria dell'Europa e del Caucaso. Le foglie si presentano di colore verde scuro, mentre i frutti sono bacche nerastre. I fiori, invece, sono piccoli e bianchi e sbocciano proprio in questa stagione, tra maggio giugno, diffondendo il loro inebriante profumo.

Il sambuco favorisce la sudorazione, ha proprietà antinfiammatorie, diuretiche, digestive e lassative. I fiori di sambuco svolgono un'azione depurativa che favorisce l’eliminazione delle tossine, contrastano i danni provocati dai radicali liberi, stimolano il sistema immunitario, promuovono il corretto funzionamento del sistema epatico e sono inoltre efficaci nella prevenzione di alcune patologie cardiovascolari ed infiammatorie.

Ecco come impiegarli in cucina nelle vostre preparazioni dolci e salate, o per esaltare il sapore delle bevande.

Volete un antipasto sfizioso oppure un dessert profumato? Le frittelle ai fiori di sambuco fanno al caso vostro perchè sono versatili e facili da preparare. Per la versione dolce basta aggiungere lo zucchero all'impasto, per quella salata, ricordate di salare solo dopo la cottura per ottenere un fritto croccante.

E se desiderate una colazione tutto gusto e salute preparatevi dei golosi pancake. Bastano una decina di fiori di sambuco, 2 uova intere, 200 ml di latte, 125 gr di farina, 25 gr di burro, 6 gr di lievito per dolci ed un pizzico di sale. Amalgamate tuorli, latte e burro fuso raffreddato, aggiungete farina e lievito setacciati. Montate a neve gli albumi, incorporando lo zucchero ed un pizzico di sale e unitele poi all'altro composto, mescolando dal basso verso l’alto. Il tocco finale sarà aggiungere i fiori di sambuco.

Tra poco arriva l'estate e cosa c'è di meglio di una bevanda rinfrescante ma naturale? L’acqua aromatizzata saprà soddisfare la vostra voglia di freschezza:prendete dell'acqua non zuccherata e unitevi una manciata di fiori freschi di sambuco e qualche fettina di limone. Conservate la bevanda in frigorifero per almeno 12 ore prima di servirla: darete il tempo ai fiori di sprigionare tutte le loro proprietà ma anche il loro aroma.

[Credits: Getty Images]