Difficoltà ad addormentarsi? La soluzione è annusare una rosa!

Capita spesso di avere difficoltà ad addormentarsi. Ansia, tensione, eccessiva fatica non aiutano a trovare subito il sonno. Esistono però dei rimedi naturali, tra l'altro davvero gradevoli. Tra questi c'è l'aroma della rosa. Che, oltre a regolarizzare il sonno, pare faccia anche migliorare la memoria.

A sostenerlo è uno studio condotto da Jürgen Kornmeier e Franziska Neumann dell’Università di Friburgo e pubblicato da Scientific Reports. Durante lo studio, è stato chiesto a 54 studenti di eseguire dei test e mandare a memoria una lista di parole, avendo vicino dei bastoncini all'aroma di rosa. Passata una settimana, i ragazzi sono stati suddivisi in 4 gruppi: al primo non è stato fatto sentire alcun odore; al secondo è stato offerto l’aroma di rosa durante lo studio a casa e durante il test; al terzo durante lo studio a casa e durante la notte, ma non durante il test. Il quarto gruppo invece ha sempre potuto annusare l'aroma. I risultati migliori sono stati ottenuti, ha dichiarato la dr.ssa Neumann, dagli studenti che hanno utilizzato durante l'aroma di rosa nel corso delle fasi di apprendimento e di sonno.

Dunque, sarebbe il caso di circondarci di rose: aiutano il relax e fortificano la nostra memoria.

(Foto di Rebekka D da Pixabay)