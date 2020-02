Sorpresa nel cielo: c'è una mini luna!

Un piccolo corpo spaziale sta orbitando da qualche giorno intorno alla Terra e c'è chi pensa possa trattarsi di una mini luna.

Il primo avvistamento è stato rilevato il 19 febbraio dagli astronomi del Catalina Sky Survey in Arizona. Altri avvistamenti da parte di sei osservatori diversi nel mondo hanno confermato la notizia. Il corpo spaziale è stato battezzato CD3 2020.

Secondo gli astronomi, è grande all'incirca quanto un’automobile e compie un giro completo intorno alla Terra ogni 47 giorni. C'è chi pensa che sia stato "catturato" dalla gravità terrestre e per questo adesso orbita intorno al nostro pianeta. Un fenomeno simile si era già verificato tra il settembre del 2006 e il giugno del 2007, quando il corpo spaziale chiamato RH120 ha orbitato attorno alla Terra e si è poi allontanato. Accadrà anche a CD3 2020? Nell'attesa, naso all'insù a scrutare il cielo per avvistarlo... (Foto Getty Images)

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl