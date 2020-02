Riparare la zip con una forchetta: ecco come fanno le star di Hollywood

Anche le celebrità affrontano inconvenienti quando meno ce li si aspetta. Come quello di combattere con una zip andata in tilt, che non vuol saperne di funzionare. E questo magari pochi minuti prima di affrontare il red carpet.

Che fare, in simili occasioni? Be', facile: attrezzarsi di forchetta e... fare come nel video postato su twitter che vi facciamo vedere qui sotto. Pare che tra i fan più accaniti di questo meraviglioso trucchetto ci sia addirittura Ryan Reynolds. Che ripari così le zip dei meravigliosi abiti della moglie Blake Lively?