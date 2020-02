Il menu è senza prezzi. E si alza la polemica

A far scoppiare l'ultima polemica è stato Jay Rayner, critico gastronomico del settimanale Observer del britannico The Guardian. Ma la discussione era già nell'aria.

Il tema? Il menu senza prezzi delle portate (detto anche blind menu o ladies menu) che nei ristoranti più chic è riservato alle donne. Era considerato fino a poco tempo fa un gesto di galanteria nei confronti delle signore, che così non avrebbero visto i prezzi di quanto avrebbero ordinato, sentendosi libere di scegliere.

Il presupposto messo ora in discussione è che le donne siano sempre e solo le non paganti a cena. Fatto che, in tema di parità di genere, adesso mostra tutte le sue pecche. Le donne lavorano e hanno la possibilità (e la voglia) di pagare il conto: questo è quanto si dice adesso, per mandare in pensione questo menù retaggio del passato.

Tra le altre obiezioni, quella in cui a cena non ci sono solo coppie, ma colleghi, amici, fratelli e sorelle. Dunque la galanteria sembrerebbe meno richiesta. Secondo alcuni ristoratori, una soluzione ci sarebbe: abolire il nome "menù delle signore". E riservarlo a chi è ospite durante la cena, a prescindere dal suo sesso.

(Foto Getty Images)