Oroscopo cinese: scopri il tuo segno e come sarà l'anno nuovo

Il 25 gennaio 2020 si festeggia il Capodanno cinese. Inizia così l'anno del Topo di Metallo. A celebrare l'evento sono anche i brand del lusso. Gucci, Etro, DoDo, Marni, Vuitton, Kenzo, Burberry, solo per citare alcune maison, hanno dedicato all'evento alcune loro creazioni.

L'oroscopo cinese è diviso in anni, non in mesi. A ciascun anno corrisponde un animale: Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Pecora, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Finito un ciclo, con l'anno del Maiale, se ne inizia uno nuovo, con l'anno del Topo. Ma, oltre agli animali, si tiene conto dei cinque elementi che costituiscono il mondo: metallo, legno, acqua, fuoco e terra. Il 2020 è appunto l'anno del Topo di Metallo.

Volete scoprire il vostro oroscopo cinese?

Ecco la tavola che vi assegna un animale dello zodiaco secondo il vostro anno di nascita

Topo - Anno di nascita: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020

Bue - Anno di nascita: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 e 2021

Tigre - Anno di nascita: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022

Coniglio - Anno di nascita: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 e 2023

Dragone - Anno di nascita: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 e 2024

Serpente - Anno di nascita: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 e 2025

Cavallo - Anno di nascita: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 e 2026

Capra - Anno di nascita: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 e 2027

Scimmia - Anno di nascita: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 e 2028

Gallo - Anno di nascita: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 e 2029

Cane - Anno di nascita: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 e 2030

Maiale - Anno di nascita: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 e 2031

LE PREVISIONI

TOPO

Il Topo può contare su un anno positivo, sia in amore che nel lavoro

BUFALO

Sarà un anno magico, ricco di soddisfazioni in ogni campo.

TIGRE

La Tigre ha le stelle dalla sua parte. Successo in amore, vacanze eccezionali e serenità nel lavoro.

CONIGLIO

E' l'anno ideale per realizzare i vostri sogni e soddisfare ogni vostra aspettativa.

DRAGONE

Ahimè, le stelle non sono propizie. Sarà necessario impegnarsi per ottenere i risultati desiderati, Ma niente paura, le capacità non vi mancano.

SERPENTE

Sarà un anno complicato e non mancheranno gli ostacoli. Ma sarete ripagati da vacanze indimenticabili.

CAVALLO

Sorprese positive e tanta tanta serenità: ecco le previsioni per i nati del segno.

CAPRA

Amore, fortuna e successo vi accompagneranno lungo ogni mese dell'anno.

SCIMMIA

Un 2020 ricco di colpi di scena. sarete circondati da molto amore, ma fate attenzione ai colleghi.

GALLO

Vi aspettano dodici mesi sereni e appaganti. Felicità speciale soprattutto per chi è in coppia.

CANE

Tutto sarà eccezionale: lavoro, amore, viaggi. Il successo vi terrà compagnia tutto l'anno.

MAIALE

Un anno ricco di cambiamenti e sorprese. Preparatevi, otterrete belle soddisfazioni.