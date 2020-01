Ecco il nuovo gigante dei cieli

E' un vero gigante dei cieli. Si chiama BelugaXL e ha già iniziato a solcare i cieli il 9 gennaio.

E' tanto grande da poter trasportare ben due ali per l’Airbus A350: il modello precedente poteva portarne una soltanto. La sua tecnologia e il suo aspetto accattivante (sembra infatti un giocoso delfino) ne hanno già fatto il beniamino dei cieli.

Se già vi immaginavate a bordo, c'è però una cattiva notizia: il Beluga non è almeno per ora destinato al trasporto civile. E' infatti un aereo cargo destinato a trasportare ad Amburgo, Tolosa e Tianjin le componenti necessarie per assemblare i nuovi aerei di Airbus.