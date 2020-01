E' proprio vero: essere ricchi allunga la vita (di 9 anni). La conferma della scienza

Le persone ricche vivono 9 anni in più. Sembra scontato perché chi ha maggiori disponibilità economiche ha anche maggiori probabilità di accesso a una sanità migliore, ma a confermarlo è uno studio scientifico, durato 10 anni e condotto in tutto il Regno Unito e negli Stati Uniti. La ricerca è stata promossa dalla prestigiosa University College di Londra (UCL) e pubblicata sul Journal of Gerontology.

Esaminando i dati di 10.754 adulti del Regno Unito di età pari o superiore a 50 anni e di 14.803 adulti statunitensi di età superiore ai 50 anni, gli studiosi hanno scoperto che non solo i ricchi vivono più a lungo, ma rimangono anche forma, vivendo in media 9 anni di più rispetto a chi ha meno possibilità economiche. Sono stati effettuati confronti tra gruppi di persone più benestanti e i gruppi di persone meno ricche e i risultati mostrano che a 50 anni, gli uomini più ricchi hanno vissuto altri 31 anni in buona salute, rispetto a circa 22-23 anni dei gruppi meno abbienti.

“Misurando l’aspettativa di vita sana possiamo ottenere una stima del numero di anni di vita trascorsi in condizioni di salute favorevoli o senza disabilità”, ha dichiarato Paola Zaninotto (Epidemiologia e assistenza sanitaria dell’UCL), autrice principale dello studio.

Zaninotto ha aggiunto che: "il miglioramento sia della qualità, sia della quantità di anni che gli individui dovrebbero vivere, hanno implicazioni per la spesa pubblica in sanità, reddito, assistenza a lungo termine per gli anziani e partecipazione al lavoro e i risultati suggeriscono che i responsabili politici sia in Inghilterra, sia gli Stati Uniti devono compiere maggiori sforzi per ridurre le disuguaglianze sanitarie".

Resta il fatto che per tutte le persone, indistintamente dal reddito, seguire delle corrette norme di vita, aiuta comunque a vivere di più e meglio. Anche se non si è ricchi.