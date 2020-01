Emergenza smog: bastano i blocchi del traffico? Il parere degli esperti

È credenza comune che i blocchi del traffico siano necessari, e soprattutto risolutivi, contro lo smog. Secondo gli esperti, però, questa cosa non è del tutto vera. Fa bene fermare per un giorno o poco più i mezzi di trasporto inquinanti, al fine di registrare un livello minore di polveri sottili, ma non sono la soluzione definitiva per mettere fine al problema dell'inquinamento. Ci vogliono misure meno limitate.

In tutta Italia, da Torino a Roma e Napoli, la situazione smog è allarmante. Le città italiane sono strette sotto la sua morsa e bisogna intervenire al più presto. Bloccare le auto, così come limitare il riscaldamento domestico, agiscono sono in maniera parziale. "L’idea è giusta, è l’applicazione che è sbagliata", ha detto il coordinare scientifico di Legambiente Andrea Minutolo. "In città il traffico veicolare e il riscaldamento domestico sono evidentemente le principali fonti di inquinamento. Il blocco del traffico saltuario serve solo a spezzare il trend continuo di superamento della soglia di polveri sottili. Come le domeniche ecologiche questi blocchi sono misure palliative, gocce nell’oceano che non risolvono il problema".

In pratica, il blocco della circolazione agisce solo in giornate di alta pressione, quando il cielo è sgombro da nuvole e quindi non piove e non tira vento. Una soluzione a questo problema potrebbe essere quella di gestire i limiti in maniera costante durante tutto l'anno. E ancora: l'obiettivo principale è quello di eliminare totalmente le automobili. "Se le stesse misure - ha continuato Minutolo - fossero applicate in maniera permanente ci sarebbero miglioramenti oggettivi perché si inciderebbe sulle emissioni totali nell’anno. L’obiettivo finale però deve essere quello di eliminare le auto dalle città perché anche quelle proposte come meno inquinanti lo sono ugualmente, tanto che i Diesel Euro 6, di ultima generazione, non possono circolare in questi giorni a Roma".

Ma come possono i cittadini delle grandi città fare a meno della macchina? Ovviamente, accanto a un piano che prevede l'eliminazione dei veicoli, le amministrazioni devono offrire un'alternativa in termini id mobilità. Incentivi, zone ztl a pagamento, traposto pubblico più capillare, car e bike sharing: questi sono solo alcuni esempi.

