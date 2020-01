Perché gli aerei sono dipinti di bianco? Ecco la risposta

A differenza degli aerei militari di colore scuro, che si devono mimetizzare nei cieli, gli aerei civili sono sempre dipinti di bianco o con colori molto chiari. Ma perché questa scelta? Alla base di questa regola ci sono diversi fattori. In questo video di Tech Insider è spiegato molto chiaramente il motivo. Anche se ogni compagnia aerea ha il proprio marchio ben in vista, il bianco è il colore più usato per dipingere la parte esterna. La ragione principale è perché il colore chiaro riflette la luce solare e riduce al minimo i danni delle pericolose radiazioni solari mentre l'aereo è in volo, mantenendo così la cabina fresca.

"Fondamentalmente è come indossare la protezione solare", ha spiegato a Business Insider il professore di aeronautica e astronautica del MIT R. John Hansman. Immaginate di indossare durante una torrida giornata di sole, una maglietta nera al posto di una bianca: il calore sarebbe molto più insopportabile. Le compagnie aeree utilizzano ettolitri di colore per dipingere i propri aerei di bianco, anche perché un aereo più fresco diminuisce sensibilmente i costi di raffreddamento interni e quindi è molto più economico. Tra l'altro la vernice bianca è più economica e leggera della vernice con l'aggiunta di colorante. Anche in questo caso un fattore importante se si cerca di ridurre i costi.