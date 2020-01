Spettacolo nel cielo: ecco i mesi in cui la luna ci farà emozionare

Il nuovo anno è ormai iniziato e per chi ama osservare il cielo e soprattutto il nostro satellite, la Luna, sarà utile conoscere le tappe più importanti del calendario lunare del 2020. In sintesi, questo sarà l’anno di quattro eclissi penombrali, una Luna Blu, una Luna Nera e quattro Superlune, delle quali due particolarmente belle. Ogni mese avrà 4 fasi lunari, tranne in due casi, quando invece saranno 5. Insomma, il 2020 sarà un anno davvero ricco di serate da trascorrere col naso all’insù. Vediamo nel dettaglio quando.

Gennaio

Per il giorno 10 del primo mese dell’anno è prevista la prima eclissi penombrale, ben visibile anche dall’Italia. È chiamata così perché la Luna transiterà solo per la penombra della Terra, senza dunque esserne nascosta dall’ombra. La Luna piena di gennaio, tra l’altro, viene chiamata “Luna del Lupo”: il nome deriva dai nativi americani che hanno osservato che i lupi vanno più spesso in giro proprio durante la luna piena di questo mese.

Febbraio

Il 9 febbraio potremo ammirare la prima Superluna dell’anno, quando il satellite si troverà a “soli” 368.086 chilometri dalla Terra, contro una media di 384.403 chilometri. Per questo motivo, la Luna ci apparirà più grande e più bella. Poiché la Luna piena di febbraio compariva nel periodo delle nevi intense, i nativi americani la chiamavano “Luna delle neve” o anche “Luna della fame”, in quanto le condizioni atmosferiche rendevano più difficile procurarsi del cibo.

Marzo

Il 9 marzo assisteremo alla seconda Superluna dell’anno: il satellite sarà ancora più vicino, a 363.972 chilometri e dunque potrebbe apparire fino al 7% più grande della normale Luna piena. I nativi la chiamavano “Luna del lombrico” perché questi animali comparivano nel periodo del disgelo.

Aprile

La cosiddetta “Luna rosa”, chiamata così per il muschio rosa e altre specie di fiori che sbocciano in questo periodo, sarà Superluna l’8 aprile e si troverà a 363.595 chilometri dalla Terra.

Maggio

A maggio, per il quarto mese consecutivo, avremo la quarta Superluna del 2020, che si troverà a 366.824 chilometri di distanza. Secondo varie tradizioni, viene chiamata “Luna dei fiori” perché capita in concomitanza con il pieno della Primavera.

Giugno

Il 5 giugno assisteremo alla seconda eclissi penombrale dell’anno. In concomitanza con il solstizio d’estate, invece, il 21 giugno avremo la Luna nuova. I nativi americani la chiamavano “Luna delle fragole” per il periodo di maturazione di questi frutti, ma viene detta anche “Luna rosa” perché, a causa della calura estiva, può apparire coperta da un leggero alone rosato.

Luglio

Se il cielo sarà sereno, il 5 luglio sarà possibile osservare la terza eclissi penombrale dell’anno. I nativi la chiamavano la “Luna del cervo” in quanto è in questo mese che a questi animali spuntano le nuove corna.

Agosto

Il 19 agosto la Luna nuova assume il nome di “Luna nera”, non per connotazioni negative, ma semplicemente perché è la terza nella stessa stagione, quella estiva (21 giugno, 20 luglio, 19 agosto e 17 settembre). Chiamata “Luna dello storione” perché in questo periodo la pesca di questa specie era più semplice nei Grandi Laghi e nei bacini, viene detta anche “Luna rossa” perché in estate appare rossastra per la sua posizione, anche se non come nelle eclissi totali, dove appare davvero rossa.

Settembre

La Luna piena di settembre viene chiamata “Luna del raccolto” perché non solo indicava il periodo di raccolta del mais, ma anche perché è la Luna più vicina all’equinozio d’autunno. In realtà, la Luna piena quest’anno a settembre sarà il 2, dunque quella più vicina all’equinozio sarà di ottobre, che cadrà il 1, considerando che quest’anno l’equinozio è previsto il 22 settembre.

Ottobre

È ottobre il mese che nel 2020 avrà ben 5 fasi lunari, una Luna nuova il 16 e due Lune piene, il 1 e il 31 del mese. È per questo motivo che quella di fine mese viene detta “Luna blu”: non per il colore, ma per la sua rarità, caratteristica che ha dato origine al famoso detto “once in a blue moon”, ossia “una volta ogni luna blu”.

Novembre

Nell’undicesimo mese del 2020, il 30, assisteremo alla quarta e ultima eclissi penombrale della Luna, detta “del castoro” perché cade nel periodo in cui i nativi posizionavano le trappole per catturare questi animali e utilizzarne le pellicce in vista del grande freddo.

Dicembre

A dicembre la Luna sarà piena il 30 e nuova il 14. La Luna dell’ultimo mese dell’anno viene detta “Luna piena fredda” per il clima di questo periodo, ma anche “Luna delle Lunghe Notti”, in quanto le notti di dicembre sono di solito molto lunghe e il satellite resta sulla linea dell’orizzonte per molto tempo.

