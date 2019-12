Le più belle canzoni natalizie

Il Natale è ancora più caldo e memorabile se accompagnato dalle grandi hit delle feste. Le canzoni per scandire la giornata sono ormai dei classici. Ecco quelle che vi proponiamo.

Michael Bublé: Santa Claus Is Coming To Town

Mario Biondi: Whire Christmas

Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You

Mika: Let It Snow

Robbie Williams e Nicole Kidman: Somethin' Stupid

