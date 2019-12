Il colore del 2020 è il Classic Blue. Amato da Kate Middleton e dalla Regina Elisabetta

Il Classic Blue è stato definito il colore dell'anno 2020. Il riconoscimento gli è stato conferito direttamente dalla Pantone, che ogni anno indica quale sarà la nuance per le collezioni invernali. Ma anche per gli accessori e il design in generale. Il direttore esecutivo della società ha commentato così questa scelta: «Stiamo per entrare in un nuovo decennio e tutti noi desideriamo una base stabile per aiutarci ad andare avanti. Pantone 19-4052 Classic Blue, è una tonalità blu solida e affidabile, esprime fiducia, fede e costanza, oltre a offrire protezione. Un colore che ci invita a guardare oltre l'ovvio per ampliare il nostro pensiero e ad aumentare il flusso di comunicazione».

Un colore che al di là delle sfumature lancia, dunque, un messaggio di fiducia e solidità. Quella che desideriamo avere in un mondo che va sempre di fretta, tanto da farci dimenticare delle cose importanti. È una tonalità non aggressiva, che accoglie. È affidabile e rilassante. Ecco perché è stato scelto il Classic Blue come colore dell'anno.

Grazie alla sua eleganza e raffinatezza, il Classic Blue è il colore preferito delle reali di tutto il mondo. Spesso, infatti, le vediamo vestite in questa tonalità. Kate Middleton, Charlotte Casiraghi e Meghan Markle amano questo colore.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ @meghanmarkle_official Un post condiviso da Meghan Markle (@meghanmarkle_official) in data: 3 Dic 2018 alle ore 11:57 PST

Ma non solo le donne, anche William ed Harry lo scelgono per i completi e per le cravatte. Lo amano anche Queen Maxima, Charlene di Monaco, la regina Letizia e Felipe, Rania di Giordania. E non poteva mancare lei: la regina Elisabetta II. Questo perché è un colore elegante. Forse il più elegante che ci sia. Classico da una parte e mai banale dall'altra.

Il Classic Blue è il colore che rimanda al tramonto e al mare. Il messaggio in questo senso è rivolto anche alle grandi emergenze del Pianeta.

(Foto Getty Images)