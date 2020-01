Oroscopo. Le tecniche di rilassamento più adatte segno per segno

La vita frenetica ci mette a dura prova ogni giorno. Per questo ogni tanto è importante staccare la spina, fermarsi e recuperare energia. Non tutti però ci rilassiamo allo stesso modo: c’è chi preferisce dedicarsi ad altre attività e chi necessita di assoluto riposo. Ma come trovare la strada migliore per noi? Ecco cosa consigliano le stelle per ogni Segno Zodiacale…

Ariete. Sei una persona attiva e dinamica, per questo è escluso che tu possa rilassarti semplicemente “interrompendo” tutte le attività. Per l’ariete ci vuole l’azione! L’ideale è dedicarsi allo sport, in palestra o all’aperto (in ogni caso, meglio da soli).

Toro. Potresti sembrare tranquillo, ma la realtà è ben diversa. Lo stress per te rappresenta una vera minaccia incombente. Per combatterlo, il metodo ideale è la prevenzione. Quindi via con massaggi (assolutamente anche prima che lo stress si manifesti!).

Gemelli. Senti il bisogno incessante di stare in movimento e chi ti sta accanto lo sa benissimo, perché coinvolgi anche loro. Però anche tu hai bisogno di staccare la spina: certo non riuscirai a fermarti completamente, allora l’ideale per te è dedicarti alla lettura di un buon libro per tenere impegnata la mente e lasciare spazio alla creatività.

Cancro. La tecnica di rilassamento ideale per te è la più classica e consiste nello staccare completamente la spina. Divano, pigiama e serie preferita sono la soluzione perfetta per dimenticare tutto lo stress accumulato (almeno per un po').

Leone. Hai indubbiamente una natura selvaggia che ti porta a non risparmiare le energie, per questo ti trovi spesso ad avere l’assoluta necessità di fermarti. Per rigenerarti l’ideale per te è una bella passeggiata nella natura.

Vergine. Hai bisogno di stare sempre in movimento e per te il modo migliore per rilassarti è... dedicarti alle pulizie di casa in maniera compulsiva! Questo accade perché la mente ha bisogno di rilassarsi più del corpo. Una buona alternativa è dedicarti a piccoli lavori di sartoria.

Bilancia. Hai dei ritmi di vita decisamente frenetici: per te restare chiuso in casa è praticamente impossibile. Il modo migliore per convincerti a fermarti e rilassarti è un bel bagno caldo e profumato.

Scorpione. Sei una persona piuttosto nevrotica e chi ti sta accanto lo sa bene. Per te il modo migliore per rilassarti è quello di trascorrere un’intera notte di sesso con il partner!

Sagittario. Sei una persona attiva ed entusiasta, ma anche tu hai bisogno di relax. Il miglior modo per te per farlo è la meditazione.

Capricorno. Sei molto attaccato alla carriera e lavori decisamente più del dovuto. Il modo migliore che conosci per riposare è contare i tuoi soldi (che rappresentano per te la stabilità). Ma forse sarebbe meglio ridurre un po’ il carico di lavoro!

Acquario. Dormire per te è una perdita di tempo. Anche alla fine di una giornata di lavoro, preferisci cantare pur di non addormentarti per la stanchezza: è questo il tuo modo di rilassarti… ma gli altri fanno fatica a comprenderti!

Pesci. A quanto pare sei un segno che si lamenta molto e ama condividere con gli altri anche la stanchezza (magari per ricevere parole di conforto). Il metodo migliore che conosci per rilassarti è (ovviamente) nuotare.

