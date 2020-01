I 10 divieti più stravaganti di sempre!

Un antico proverbio dice “Paese che vai, usanze che trovi” e mai questo detto fu più vero. In quasi tutti i Paesi del mondo ci sono delle regole ferree - e talvolta assurde - da dover rispettare, pena severe multe. Volete qualche esempio? In Oman si può essere multati se si viaggia con un’auto sporca!

Qualcuno potrebbe immaginare che le leggi più strane appartengano solamente a Paesi esotici ma non è così: in Francia, in Grecia e persino in Italia sono diversi i divieti che potrebbero costare caro. Per questo motivo, abbiamo deciso di raccogliere le 10 leggi più stravaganti del mondo:

1- A Firenze è vietato mangiare in strada. Se siete amanti dello street food locale prestate molta attenzione perché in determinate vie del centro (per esempio a Piazzale degli Uffizi) non si può mangiare dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22. Si rischia una multa salata, fino a 500€!

2- Presso le isole Fiji, uno dei posti più incantevoli al mondo, è vietato andare in giro nudi. Non è concesso nemmeno il topless.

3- Se siete alla guida di un’automobile in Francia, scordatevi del vostro smartphone. Infatti il governo francese, dal 2015, ha inasprito le pene per chi utilizza lo smartphone al volante, anche con gli auricolari.

4- Se avete intenzione di ritrovare la vostra spiritualità alle Maldive, sappiate che è illegale portare la Bibbia con voi, si rischia addirittura una settimana in cella.

5- Se state visitando le bellezze della Magna Grecia, evitate di portare i tacchi. Dal 2009 questo tipo di calzature sono vietate presso i siti archeologici. Il motivo? Rovinerebbero in maniera irreparabile la superficie del luogo.

6- La Thailandia è sicuramente uno dei posti più visitati al mondo e se volete trascorrere una vacanza in questo magnifico Paese asiatico fate molta attenzione a non calpestare il denaro, neanche per sbaglio! La motivazione è semplice: sulle banconote c’è il ritratto del Re, quindi si tratterebbe di un affronto alla famiglia reale.

7- Amanti dei chewing-gum, evitate Singapore! La metropoli ha messo il divieto sulla gomma da masticare in modo da diminuire le spese di pulizia della città-stato.

8- Come già accennato in precedenza, in Oman non è possibile avere la propria auto sporca. Si rischia una multa di qualche decina di euro.

9- A Londra il buon senso è legge: è infatti illegale saltare la fila per acquistare un biglietto della metro!

10- Negli Stati Uniti è vietato il celebre Kinder Sorpresa. Infatti il Federal Food, Drug and Cosmetic Act ha negato la commercializzazione del prodotto perché i bambini (e le persone sbadate) potrebbero ingerire facilmente gli oggetti in esso contenuti. La multa è record: potrebbe arrivare fino a 12 mila dollari!