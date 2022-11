Jennifer Aniston commossa profondamente per la scomparsa del padre

Commuove l'omaggio di Jennifer Aniston al padre scomparso. La star di "Friends" ricorda con un post sui social John Anthony Aniston, morto all'età di 89 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Ci vuole tempo per metabolizzare un lutto, per accettare la perdita di una persona cara. Tanto più comunicarlo al mondo intero. "Dolce papà eri uno degli esseri più belli che io abbia mai conosciuto" è l''incipit del messaggio. E continua: "sono così grata che tu sia salito nei cieli in pace e senza dolore. E niente di meno che l'11/11! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me adesso".

Dalla fine del 2018 l'attrice ha un tatuaggio sul polso in cui è riportata proprio la data dell'undici novembre. "Non ti dimenticare di tornare a farmi visita. Conclude. Ti amerò fino alla fine dei tempi". Jennifer Aniston era profondamente legata al padre, volto leggendario delle soap opera americane (tra le altre, aveva interpretato "Il tempo della nostra vita - Days of Our Lives, che aveva come sigla di apertura la canzone "Don't Give Up" di Peter Gabriel e Kate Bush).

. Ed è stato proprio lui a infondere la passione per la recitazione alla figlia, anche se in verità non l'ha mai incoraggiata. Ma era il suo primo fan tessendone le lodi.

(Foto Getty Images)