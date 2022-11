Kate Winslet paga la bolletta elettrica a una mamma in difficoltà

Una donazione molto speciale quella fatta da Kate Winslet che ha versato 17.000 sterline a una madre scozzese per coprire i costi di una bolletta alle stelle. A tanto ammonterà l'anno prossimo per Carolynne Hunter l'energia per garantire il supporto vitale della figlia Freya di dodici anni.

La piccola, affetta da una grave paralisi cerebrale, necessita di un costante apporto di ossigeno per problemi respiratori. I macchinari consumano molta energia e i rincari, che hanno colpito tutti, hanno messo in grave difficoltà la famiglia, che vive in Scozia, costretta a lanciare un appello sui canali di BBC Scotland.

La star di "Titanic", colpita dalla storia, non ci ha pensato due volte e ha messo mano al portafoglio. Ha donato l'intero importo alla pagina GoFundMe e ha contattato telefonicamente mamma Carolynne per augurargli ogni bene e tanta fortuna. Tanta l'emozione e la gratitudine che la donna ha provato nel parlare con Kate Winslet. Ma la signora Hunter sa di non essere l'unica a vivere questa condizione e così si è rivolta alle autorità scozzesi e britanniche perché intervengano per sostenere tutte le famiglie che come la sua hanno responsabilità di cura. "Io sarò aiutata, spiega, ma che ne sarà degli altri? A pagare non doveva essere un'attrice, ma il governo".

(foto Getty Images)