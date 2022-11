Henry Winkler confessa il suo più grande rimpianto. Che ha a che fare con Grease

Henry Winkler ha rivelato solo adesso il grande rimpianto che lo tormenta da nni.

L'attore, ospite della rete televisiva CNN, ha raccontato al conduttore Chris Wallace come tutto ra pensi a quanto sia stato incredibilmente sciocco a rinunciare al ruolo da protagonista in "Grease".

Esattamente: Winkler averbbe dovuto recitare nel celebre musical, al posto di John Travolta.

In quel periodo Winkler era famosissimo per il suo personaggio di Fonzie, nella serie tv "Happy Days". Quando gli fu chiesto di interpretare Danny Zuko in "Grease", l'attore temette di restare bloccato in un cliché, quello del bad boy Anni 50, e quindi rifiutò.

La parte andò così a John Travolta.

"Sono stato un idiota", ha affermato Winkler "e l'ho capito solo anni dopo. Mi dicevo: sono stato Fonzie, non voglio farlo ancora. Così adesso vado a casa... e bevo una diet coke. Travolta, che ha interpretato 'Grease', va a casa e si compra un aereo".

In effetti "Grease" ha dato grande fama a Travolta. Il film ha guadagnato quasi 400 milioni di dollari ai botteghini.

Henry Winkler ha vinto due Golden Globe per la sua interpretazione di Fonzie ed è apparso in “The Waterboy”, “Holes” e “Arrested Development”. Ha anche ricevuto una nomination come Miglior Attore Non Protagonista inuna Serie Tv per "Barry".

(Foto Getty Images)