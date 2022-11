Johnny Depp: finalmente la foto che aspettavamo!

E' arrivato un bel regalo: una foto di Johnny Depp senza barba e in costume, nei panni di Re Luigi XV. L'occasione è il lancio dell'ambizioso film indipendente “Jeanne du Barry – La favorite”, della regista, nonché protagonista, Maïwenn, in uscita nel 2023.

Lo scorso agosto era stata rilasciata una prima immagine dell’ex Pirata dei Caraibi impegnato sul set nella parte del monarca. Ma era solo un primo piano di lui bendato, imbellettato e di profilo.

La pellicola segna il primo ruolo per Depp in un lungometraggio in tre anni, dopo la sua vittoria nel turbolento processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard. La durata prevista delle riprese era di undici settimane e, essendo iniziate il 26 luglio, dovrebbero essere ormai concluse! Tra le location, Versailles e altri castelli della regione parigina, oltre agli studio per quanto riguarda gli interni.

Il dramma è liberamente ispirato alla vita di Jeanne du Barry, l'ultima amante di Re Luigi XV alla corte di Versailles dopo la morte di Madame de Pompadour. Figlia illegittima di una sarta, Jeanne du Barry, al secolo Jeanne Bécu, usò la sua intelligenza e bellezza per scalare i ranghi dell'alta società parigina del XVIII secolo e della corte di Luigi XV a Versailles.

