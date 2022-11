Julia Roberts fa una commovente rivelazione

Quando Julia Fiona Roberts nacque, il 28 ottobre 1967, i suoi genitori non navigavano in buone acque economiche e così Martin Luther King e la moglie Coretta pagarono le spese dell'ospedale in cui l'attrice venne alla luce, a Smyrna.

L'aneddoto, finora sconosciuto, è stato raccontato dalla stessa star di Hollywood durante un'intervista tv, alla CNN, in occasione del suo 55esimo compleanno: " I coniugi King (n.d.r.) ci hanno aiutato a uscire da una situazione difficile", ha rivelato l'attrice premio Oscar.

Tutto comincia nei primi Anni Sessanta, quando Coretta Scott chiama i coniugi Roberts, titolari ad Atalanta della scuola di teatro Actors and Writers per chiedere se i loro figli potessero entrarvi "poiché avevano difficoltà a trovare un posto che li accettasse". Le leggi razziali e la segregazione, erano ancora una dura realtà, a quel tempo e i bambini neri non erano ammessi nelle scuole dei bianchi. I genitori di Julia, invece, non se lo fecero chiedere due volte e la mamma rispose: "ma certo, portatemi i ragazzi". Dall'episodio, scaturì un rapporto autentico tra le due famiglie, una vera amicizia.

E così dopo qualche anno, quando, alla nascita di Julia, i Roberts si trovarono in cattive acque economiche, tanto da non riuscire a pagare le spese mediche, i King decisero di intervenire, saldando il conto dell'ospedale. Tutto ciò accadeva pochi mesi prima che, il leader dei diritti civili, venisse ucciso con un colpo di fucile, da James Earl Ray a Memphis, Tennessee.

