Jason Momoa lascia senza fiato le fan

Jason Momoa si è concesso una gita in barca con gli amici e ha pubblicato le immagini dell'esperienza sulle sue pagine social. A giudicare da foto e video, l'attore sembra essersi divertito molto. Ad apprezzare la gita sono state anche le numerose fan di Momoa, che non hanno mancato di apprezzare il fisico possente dell'attore, che per l'occasione ha scelto di indossare solo un perizoma tradizionale del luogo.

Momoa, che ultimamente è stato nel nostro paese per le riprese di "Fast And Furious", innamorandosi delle nostre bellezze artistiche, è da sempre fautore di una vita quanto più possibile semplice e a contatto con la natura. Per il suo impegno a favore dell'ambiente è stato nominato difensore degli oceani. E ultimamente, per sensibilizzare sullo spreco quotidiano di materiali in plastica monouso, si tagliato la lunga chioma. "Ecco un nuovo inizio, diffondiamo il messaggio – scrive Momoa - É necessario essere più bravi a proteggere la nostra terra e gli oceani. Dobbiamo eliminare la plastica monouso dalle nostre vite e dai nostri mari. Bottiglie di plastica, sacchetti di plastica, imballaggi, utensili. Insieme possiamo farcela".

(Foto Getty Images)