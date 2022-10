George Clooney rivela quanto fu disastrosa la sua proposta di matrimonio

George e Amal Clooney sono oggi una coppia bellissima e affiatata. Fatti davvero l'una per l'altro. Ma, incredibile a dirsi, il matrimonio tra loro ha rischiato di non andare in porto. Almeno secondo quanto ha finalmente confessato George Clooney.

L'attore he ha parlato in televisione, durante il Drew Barrymore Show. Alcuni dettagli della proposta già si conoscevano. Amal, ha spiegato George, "È venuta nella mia casa al Lago di Como. La cosa divertente è che il mio agente Bryan Lourd, mi ha chiamato. E mi ha detto: 'Vengo a Como con un’amica. Finirà che vi sposerete'". L'attore non ne era affatto convinto: "Gli ho detto che era un idiota. E che non sarebbe successo". E invece... invece finì che "Abbiamo parlato tutta la notte. Poi ho iniziato a scriverle lettere, a mano. Ancora oggi lo facciamo. E ce le lasciamo sul cuscino.

Ma la proposta di nozze non è stata delle più esaltanti. George Clooney finalmente l'ha raccontata nei dettagli: "Avevo calcolato tutto. Ogni cosa. Avevo organizzato una playlist e pensato di darle l’anello durante la canzone 'Why Shouldn’t I'. È una canzone bellissima. Ho messo l’anello in un piccolo cassetto dietro di lei e ho cucinato. Pensa che stavamo uscendo solo da sei mesi… Parte la canzone mentre stiamo cenando. Allora le faccio: 'Penso ci sia un accendino nel cassetto. Lo prendi? Così riaccendiamo la candela…'. Lei apre il cassetto, vede questo anello e fa una faccia contrariata. E mi fa: 'C’è un anello qui dentro'. Come se qualcuno si fosse scordato un anello anni prima lì dentro". George ha poi sottolineato come durante questo colloquio fosse già in ginocchio, pronto a fare la proposta.

"La playlist intanto stava andando avanti e io le ho chiesto se avrebbe voluto sposarmi", ha continuato l'attore "Lei non mi ha detto di sì fino a quando non è finita una canzone terribile, 'Goody Goody' che, sì, avevo messo nella playlist, ma che volevo partisse più tardi, per ballare. Non l’ho inserita di certo perché arrivasse in questo momento speciale. Così le ho detto: 'Senti, io voglio veramente sposarti. Ma allo stesso tempo non sono più così giovane e sono ancora in ginocchio… E potrei rompermi un’anca'. A questo punto è arrivato il sì di Amal.

La coppia si è poi sposata il 29 settembre 2014 a Venezia e dal matrimonio sono nati i gemelli Ella e Alexander.

