Luca Argentero: il bebè in arrivo potrebbe essere una femmina

Secondo fiocco rosa in casa Argentero. Cristina Marino, moglie di Luca, aspetta una bimba, dopo Nina Speranza, a giudicare dai post dell’attrice su Instagram. Con una romantica foto al mare, i due avevano annunciato tempo fa la bella notizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Adesso, Cristina Marino ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto che la ritrae in dolce attesa, con la frase "Il Sole dentro".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

In molti vi hanno letto un riferimento al nome e al sesso del nascituro: con molta probabilità, si tratta di una femminuccia dal nome Sole. Il condizionale è d’obbligo, perché né Luca Argentero né la moglie hanno confermato le supposizioni dei follower.

Cristina, poi, ha condiviso un post che la mostra alle prese con alcuni esercizi: fatti per tenersi in forma. Le critiche non sono mancate. C’è chi l’accusa di essere ossessionata con il fitness, chi si chiede se abbia consultato un ginecologo. La sua risposta: “Sono già stata incinta. Tutto quello che faccio, lo faccio in coscienza”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Befancyfit (@befancyfit)

(foto Getty Images)