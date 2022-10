Brad Pitt ha una lista di colleghi con cui non vuole lavorare

Non raccontiamocela troppo, tutti noi abbiamo dei colleghi con cui lavoriamo bene e con cui andiamo molto d’accordo e altri che invece tolleriamo appena, a volte nemmeno quello. E questo vale per tutti, più o meno ricchi, più o meno famosi, a prescindere dal ruolo che ricopriamo. Certo, se si è ricchi, famosi e particolarmente bravi (o comunque ricercati) nel proprio campo è più facile poter scegliere con chi lavorare o meno.

Prendiamo per esempio Brad Pitt, uno degli attori – e produttori – più importanti di Hollywood, volete che non abbia dei colleghi preferiti e altri che invece preferisce evitare? La cosa che invece forse non sapete è che il buon Brad avrebbe scritto di suo pugno due liste, una con gli attori con cui ha lavorato bene e un’altra con i nomi dei “cattivi”, quelli con cui non ha particolarmente amato lavorare. A sostenerlo è Aaron Taylor-Johnson, protagonista con Brad Pitt del recente “Bullet Train”, anche se precisa subito che questa cosa non sarebbe poi una cosa poco diffusa nell’ambiente, anzi.

E chi sono i nomi nella lista dei “buoni”? Lo stesso Taylor-Johnson precisa che lui i nomi non li ha visti e di non sapere se il suo nome sia su una delle due liste, ma Sandra Bullock, amica di lunga data di Brad Pitt, sarebbe tra le persone gradite. Tom Cruise e l’ex moglie Angelina Jolie figurerebbero invece sulla black list, ma della seconda nessuno si stupisce… Secondo Taylor-Johnson il suo più famoso collega gradisce lavorare con chi non si prende troppo sul serio e con chi cerca di divertirsi anche sul posto di lavoro. Insomma, professionalità sì, ma senza mai perdere il sorriso sulle labbra.

(Foto Getty Images)