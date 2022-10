Joker 2: arriva Lady Gaga e sale la polemica

Arrivano notizie dalla lavorazione di "Joker: Folie à Deux", sequel del celebre film del 2019 "Joker" che ha fruttato al suo interprete Joaquin Phoenix l'Oscar nel 2020 come miglior attore.

Nel cast, come annunciato, ci sarà anche Lady Gaga. E la pellicola sarà un musical. Adesso è stata rivelata anche la trama. Il sito Film & Television Industry Alliance ha scoperto che le riprese del film avranno inizio ai primi di novembre. Si dice il 5. I set saranno allestiti tra New York e Los Angeles.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)

La trama del film riguarda la storia d'amore della psichiatra dell’Arkham Asylum Harley Quinn (interpretata da Lady Gaga) con Arthur Fleck, ovvero Joker. I due innamorati canteranno a più riprese durante il film. Simili notizie hanno fatto montare la polemica tra i fan, che non apprezzano una simile svolta romantica e canterina. Chi ha amato "The Joker" pensa che si tratti di un film perfetto e completo, e che un sequel può solo essere uno scivolone. Staremo a vedere come sarà il film. L'uscita di "Joker: Folie à Deux" potrebbe avvenire alla fine del 2023 o nei primi mesi del 2024.

(Foto Getty Images)