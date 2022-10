Julia Roberts e George Clooney: ecco perché non si sono mai fidanzati tra loro

Ma perché Julia Roberts e George Clooney non sono mai stati insieme? Ve lo sarete chiesto almeno una volta nella vita…

Un giornalista ha avuto il coraggio di domandarlo direttamente a loro in occasione della presentazione di “Ticket to Paradise”, commedia romantica in cui lavorano insieme. Il film è appena uscito nelle sale cinematografiche.

“È sempre stata la cosa giusta da fare - ha spiegato candidamente George Clooney - Julia ha sempre avuto una relazione quando lavoravamo insieme. Oppure ero io ad avere una fidanzata. Così siamo diventati subito amici”. Tra loro solo tante risate, una vera amicizia e il lavoro.

La tentazione non ha mai fatto capolino nemmeno nelle scene più intime. Julia Roberts ha descritto così la un bacio sul set: “Era una situazione un po' ridicola. Per me era come baciare il mio migliore amico”.

Facendo il finto risentito George Clooney ha replicato: “Ma come?! Non sai che sono stato per due volte l'uomo più sexy del mondo?”.

