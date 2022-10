Hugh Jackman rivela il suo più grande dolore sul set

Hugh Jackman ha vissuto recentemente una grande perdita: è scomparso infatti il suo amato padre Christopher John. Solo tre giorni dopo l'attore si è recato lo stesso, col cuore gonfio di dolore, sul set del film che stava interpretando, "The Son". Nella pellicola, Jackman ha il ruolo di un padre che lotta per proteggere il figlio adolescente.

Una fonte ha rivelato: "Per Jackman è stato incredibilmente difficile, perché suo padre, Christopher John Jackman, di 84 anni, è morto durante le riprese. Hugh si è presentato sul set appena tre giorni dopo la scomparsa del padre. Durante una pausa dell'Hamptons International Film Festival, al quale ha partecipato, ha rivelato al direttore artistico della manifestazione, David Nugent, come avesse percepito la presenza di suo padre durante le riprese del film. Specialmente mentre Jackman e il regista Florian Zeller giravano le scene emotivamente più complesse, che a entrambi ricordavano le sfide e le gioie dell'essere genitori".

Jackman ha anche confessato, riguardo una scena particolarmente intensa del film, di "non poterla più guardare, perché sentivo la presenza di mio padre in quella stanza".

L'attore aveva detto addio la padre con un commosso post sulla sua pagina Instagram: "Durante le prime ore della Giornata del Papà (in Australia), mio padre serenamente ci ha lasciati. E, anche se sono inondato di profonda tristezza, provo anche tanta gratitudine e amore. Mio padre era, per dirlo con una sola parola, straordinario. Ha dedicato la sua viata alla sua famiglia, al suo lavoro e alla sua fede. Prego che adesso sia in pace, con Dio".

Nel cast di "The Son" spiccano anche Anthony Hopkins e Laura Dern.

Tra i suoi prossimi progetti, Jackman sarà l'apostolo Paolo in un film prodotto da Matt Damon e Ben Affleck, e sarà protagonista della serie tv di Baz Luhrmann “Faraway Downs”, ispirato al celebre film "Australia", girato da Luhrmann e interpretato dallo stesso Jackman e da Nicole Kidman.

(Foto Getty Images)