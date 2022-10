Johnny Depp adesso è irriconoscibile: la foto

Pizzetto e codino addio. Johnny Depp ha cambiato look. Un cambio di passo? Un taglio col passato prossimo? Un’esigenza di copione? Per ora Jack Sparrow non ha spiegato il perché di questa trasformazione. Qualche giorno fa è stato immortalato sorridente, sbarbato e con i capelli sciolti color castano scuro, mentre firmava autografi e faceva selfie coi fan fuori dal Capital Theater di Westchester, New York, poco prima di esibirsi in concerto con il musicista Jeff Beck, con il quale ha concluso un tour in Europa per poi tornare negli Stati Uniti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elder Ordonez (@elderordonez1)

L’attore e musicista magari si sta godendo un momento di serenità dopo il lungo e mediaticissimo processo per diffamazione contro la sua ex moglie Amber Heard. Lo scorso giugno l'attrice è stata giudicata colpevole e costretta a pagare dieci milioni di dollari di risarcimento, sicché lei ha deciso di allontanarsi dai riflettori vivendo nell'entroterra dell'isola di Maiorca, mentre lui ha ricominciato a prendere confidenza con lo showbiz.

Il nuovo look potrebbe essere un'esigenza di scena: interpreterà Luigi XV nel film Jeanne Du Barry di Maïwenn, il primo lavoro cinematografico dopo tre anni di stop. Chissà che senza barba poi piaccia a Joelle Rich, membro del suo team di avvocati, ma soprattutto nuova fiamma…

(Foto Getty Images)