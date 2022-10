John Travolta sempre generoso : vola in aiuto alle vittime dell'uragano Ian

E' sempre grande il cuore di John Travolta. L'attore infatti si è diretto in Florida, per prestare soccorso e portare provviste alla popolazione, colpita dalla furia dell'uragano Ian.

Travolta ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video in cui sta per decollare portando gli aiuti e ha invitato tutti a contribuire ai soccorsi mettendosi in contatto con l'associazione volontarioflorida.org".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da John Travolta (@johntravolta)

L'uragano Ian è stato davvero violento e si parla per ora di circa 100 vittime. Per ricostruire le zone devastate al suo passaggio saranno necessari almeno 50 miliardi di dollari.

(Foto Getty Images)